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Крюк от крана проломил голову гражданину Китая на заводе в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге крюк от крана проломил голову гражданину Китая
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Haggardous50000/Shutterstock

Крюк от крана проломил голову 43-летнему гражданину Китая на заводе в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на территории Ижорского завода в Колпинском районе. По предварительным данным, крюк крана упал на голову гражданину Китая и проломил ему голову.

Иностранца в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу №33. Медики диагностировали у него переломы шейного отдела позвоночника, челюсти и костей черепа. Пострадавший находится в состоянии комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Правоохранительные органы выясняют детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Новосибирске коробка передач от «КамАЗа» проломила череп мужчине. Нейрохирургам удалось восстановить целостность черепа без применения имплантов и внешних вставок.

Ранее в Петергофе турист проломил голову, упав с прогулочного кораблика.

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