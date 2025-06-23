Крюк от крана проломил голову гражданину Китая на заводе в Петербурге

Крюк от крана проломил голову 43-летнему гражданину Китая на заводе в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел на территории Ижорского завода в Колпинском районе. По предварительным данным, крюк крана упал на голову гражданину Китая и проломил ему голову.
Иностранца в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу №33. Медики диагностировали у него переломы шейного отдела позвоночника, челюсти и костей черепа. Пострадавший находится в состоянии комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Правоохранительные органы выясняют детали и обстоятельства произошедшего.
До этого в Новосибирске коробка передач от «КамАЗа» проломила череп мужчине. Нейрохирургам удалось восстановить целостность черепа без применения имплантов и внешних вставок.
Ранее в Петергофе турист проломил голову, упав с прогулочного кораблика.