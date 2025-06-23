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В Петергофе турист проломил голову, упав с прогулочного кораблика

78.ru: в Петергофе турист попал в реанимацию после падения с прогулочного судна
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Петергофе мужчина попал в реанимацию с тяжелыми травмами, упав с прогулочного корабля. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительной информации, турист госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом височной кости.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого женщина пострадала при падении со скалы в Крыму. Несчастный случай произошел в урочище Таш-Джарган в Симферопольском районе. Женщина упала со скалы высотой около 7 метров и получила открытый перелом ноги. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшей первую помощь и при помощи альпинистского снаряжения доставили ее к медикам.

Ранее в Кабардино-Балкарии пенсионерка упала со смотровой площадки в обрыв.

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