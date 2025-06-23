На свадьбе в Подмосковье произошел взрыв

В Подмосковье молодожены и гости получили ожоги из-за взрыва пиротехники на свадебной церемонии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел во время свадьбы в городе Долгопрудном, когда пиротехническое изделие сработало неправильно. Вместо запланированного салюта произошел взрыв, и горящие залпы попали в участников церемонии. В результате у молодоженов и гостей зафиксировали ожоги, царапины и синяки. У невесты подпалились волосы и платье.

Пострадавшие обвиняют в произошедшем специалиста-пиротехника, который, по их словам, опоздал на полтора часа и устанавливал оборудование в спешке. Сам специалист свою вину отрицает.

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