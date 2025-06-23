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Жителей Петербурга предупредили об интенсивных дождях

Синоптик Колесов: интенсивные дожди ожидаются в Петербурге
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Konstantin Lenkov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге после перерыва на хорошую погоду ожидаются дожди. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, передает «Мойка78».

По его словам, в ближайшие два дня осадки будут интенсивными. Он уточнил, что на город движется новый циклон, который пройдет через Финляндию и Ленинградскую область. Во вторник и среду, 24 и 25 июня, дожди будут временами усиливаться вплоть до ливней.

«Так что осадков очень много. За два дня выпадет примерно 15-25 мм, а местами до 30 мм и более. Для Петербурга такое количество осадков снова составит до 50% от месячной нормы», — уточнил Колесов.

Синоптик добавил, что дождливая погода начнет стихать в четверг, 26 июня. К концу рабочей недели погода улучшится.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в ближайшее время в столичный регион не вернется жаркая погода – июль начнется с той же прохлады, которая наблюдается сегодня. Это связано с целой чередой циклонов. По словам синоптика, сейчас нет оснований надеяться на возвращение жары, так как весь финал июня будут преобладать циклоны с прохладным воздухом.

Ранее российским школьникам рассказали о погоде во время выпускных праздников.

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