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«Радиостанция Судного дня» передала третье загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала три загадочных сообщения 23 июня
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Shutterstock

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучало четыре загадочных слова. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

23 июня в 11:17 на волне прозвучали слова «клинок» и «мысовьюк». Позже в 12:33 в эфир передали слово «бобина». В 14:25 прозвучало слово «панировка».

До этого федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) впервые прокомментировала работу «Радиостанции Судного дня». В ведомстве заявили, что информация о пользователе, выходящем в радиоэфир на этой частоте, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной.

17 июня сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» в течение дня передала три загадочных сообщения.

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал. Из-за этого она получила прозвище «Жужжалка». Периодически сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке.

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».

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