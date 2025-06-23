В РСТ заявили о нехватке премиальных отелей в Абхазии

В Абхазии фиксируется нехватка отелей премиального сегмента, поэтому туда не приезжают обеспеченные российские туристы. Об этом aif.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Если говорить о премиальном сегменте, то его в Абхазии не хватает. Наши туристы очень часто выбирают отели 4-5 звезд, высокого сервиса. К сожалению, инфраструктура Абхазии еще пока не успевает за тем спросом, который есть по этой стране», — сказал турэксперт.

Он добавил, что отдохнуть там вдвоем можно за 80 тыс. рублей. По его словам, в эту сумму входят транспортные расходы.

Руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту.ру» Екатерина Долгих до этого рассказала «Газете.Ru», что с начала лета авиабилеты в столицу Абхазии Сухум чаще всего приобретали москвичи — на них приходится 75% покупок. Каждую пятую поездку, по ее данным, совершили нижегородцы. Еще 5% авиабилетов приобрели петербуржцы. В июле–августе высокий спрос со стороны москвичей сохранится: по предварительным данным сервиса путешествий Туту, на горожан приходится 75% авиапутешествий в Сухум.

Ранее в РСТ ответили на слова абхазской чиновницы о нищих туристах из России.