Турэксперт рассказала, кто чаще всего летает из России в Абхазию

С начала лета авиабилеты в столицу Абхазии Сухум чаще всего приобретали москвичи – на них приходится 75% покупок. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту.ру» Екатерина Долгих. Каждую пятую поездку, по ее данным, совершили нижегородцы.

«С 1 по 23 июня в Абхазию чаще летали москвичи, показывает статистика сервиса путешествий Туту. На жителей столицы пришлось 75% приобретенных авиабилетов в Сухум. Каждую пятую (20%) поездку совершили нижегородцы. Ещё 5% авиабилетов приобрели петербуржцы. В июле–августе высокий спрос со стороны москвичей сохранится: по предварительным данным сервиса путешествий Туту, на горожан приходится 75% авиапутешествий в Сухум. Далее следуют Ханты-Мансийск (11%), Нижний Новгород (7%), Санкт-Петербург (3%), а также Тюмень и Красноярск (по 1%)», — сказала Долгих.

1 мая первый регулярный рейс по маршруту Москва – Сухум вылетел после 30-летнего перерыва в авиасообщении между Россией и Абхазией. Полет совершил самолет авиакомпании «ЮВТ аэро». После этого Росавиация выдала разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок в аэропорт Сухума российским авиакомпаниям NordStar и iFly. Обе компании будут выполнять рейсы из Москвы, однако Nordstar также будет осуществлять полеты из Красноярска. Далее планируются полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода.

Ранее российские турагенты осудили чиновницу из Абхазии за критику нищих туристов из РФ.