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В РСТ ответили на слова абхазской чиновницы о нищих туристах из России

Член РСТ Горин: слова чиновницы Абхазии не соответствуют туристическим принципам
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Depositphotos

Слова начальницы отдела приема и выдачи разрешительных документов министерства туризма Абхазии о нежелании видеть нищих туристов из России не соответствуют туристическим принципам. Об этом «Ленте.ру» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Член РСТ отметил, что Абхазия является популярным направлением среди российских туристов. По его словам, для повышения среднего чека и роста доходов в республике нужно развивать инфраструктуру.

«Здесь дело как раз должностных лиц — заниматься развитием инвестиций и строительством новой инфраструктуры. Для поднятия среднего чека нужно давать больше возможностей. Любой турист приносит налоги, развивает экономику и дает деньги на строительство. Поэтому комментарий, который был озвучен, не соответствует туристическим принципам», — сказал Горин.

Заявление о нищих туристах сделала накануне глава отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Абхазии Кристина Лакербая. По ее словам, россияне приезжают, «покупают дошираки», а в республике хотят, чтобы туристы приобретали сувениры.

В этот же день министр туризма Абхазии Астамур Логуа высказался по поводу слов сотрудницы минтуризма. Чиновник подчеркнул, что это заявление не отражает позицию всего ведомства и вырвано из контекста.

Ранее турагенты осудили чиновницу из Абхазии за критику нищих туристов.

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