В Госдуме призвали россиян вложить деньги в абонемент в спортзал, а не в вейпы

За соблюдением полного запрета на продажу вейпов будет установлен жесткий контроль, поскольку из-за иллюзии безвредности в России возросло число никотинозависимых людей. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Каждый раз, когда вводится запрет, есть риск, что кто-то будет искать обходные пути. Но это не значит, что не нужно действовать. Запрет на продажу вейпов — мера, за которой будет установлен жесткий контроль и ответственность за нарушение. Это не «запрет ради запрета», а осознанный шаг в интересах общественного здоровья. Можно спорить, стоит ли запрещать вейпы для взрослых. Но факты говорят сами за себя: за последние годы в России выросло число никотинозависимых, и во многом — именно из-за вейпов. Они доступны, удобны и часто воспринимаются как «безвредная» альтернатива сигаретам. Однако это иллюзия. Вейпы наносят такой же вред организму, как и табачные изделия. И с точки зрения медицины здесь нет разницы: и то, и другое — удар по здоровью», — сказал он.

Козловский подчеркнул, что запрет позволит защитить «здоровье всей нации» и призвал россиян вложить деньги в абонемент в спортзал, а не электронные сигареты.

«В свете данной инициативы в обществе бытует мнение, что запрет на вейпы приведет к возвращению людей к сигаретам. Но вред от того и другого — одинаков. Поэтому главный выбор остается за человеком: продолжать разрушать себя или вложить эти же деньги, например, в абонемент в спортзал. Организм точно скажет спасибо. Я уже высказывался в поддержку полного запрета на продажу вейпов. Инициатива Минздрава ранее получила поддержку Минпромторга, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Считаю, это своевременная и необходимая мера. Сегодня многие относятся к вейпам как к модной забаве, особенно молодежь. Но, к сожалению, нередко именно с вейпов начинается путь к стойкой никотиновой зависимости — и к сигаретам в том числе. Ранее мы уже приняли закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Сейчас важно сделать следующий шаг — защитить здоровье всей нации», — добавил он.

23 июня стало известно, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллионов рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей», — говорил Миронов.

Ранее депутат Миронов предложил разрешить учителям отбирать вейпы у школьников.