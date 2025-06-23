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У двух пассажиров авиарейса в Москву обнаружили неизвестную инфекцию

Aviaincident: у двух пассажиров авиарейса в Москву нашли неизвестную инфекцию
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

У двух пассажиров самолета, следовавшего в Москву, обнаружили неизвестную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации канала, информацию о пассажирах с недомоганием 23 июня передали сотрудники самолета из Новосибирска в Москву. Сотрудники российской авиакомпании уточнили, что у обоих клиентов наблюдаются признаки инфекционного заболевания, добавив, что у них
«упорная рвота и диарея».

Несмотря на это, команда приняла решение не объявлять сигнал срочности.

До этого у самолета российской авиакомпании, следовавшего из Москвы в Красноярск, треснуло стекло в кабине пилотов во время полета. Экипаж доложил о растрескивании лобового стекла и принял решение следовать в аэропорт назначения, до которого благополучно добрался.

Ранее в Приморском крае вертолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку.

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