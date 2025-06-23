На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина гибели моряка одного из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе

Моряк «Волгонефти-212» погиб из-за нарушений требований безопасности
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Причиной несчастного случая в районе Керченского пролива с экипажем судна «Волгонефть-212» стало нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств и неукомплектованность персоналом. Об этом сообщает пермская трудовая госинспекция на официальном сайте.

«‎Работник в должности моториста погиб в результате механической асфиксии от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении, 11 работников получили повреждения здоровья легкой степени», — сказано в сообщении.

Сопутствующей причиной в ведомстве назвали ненадлежащую организацию работ, несогласованность действий капитана судна, оператора системы управления судов (ЕСУДС) и капитана морского порта «Кавказ». Уточняется, что члены семьи погибшего вправе обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Росморречфлота, причиной бедствия стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов — на каждом из них было около четырех тысяч тонн мазута.

Двое членов экипажа находятся в тяжелом состоянии, а девять человек госпитализированы со средней степенью в больницу Анапы. Капитан танкера «Волгонефть 212» сумел выжить — он наглотался воды с мазутом и потерял сознание. Мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение.

Ранее стало известно о количестве мазута в затонувших танкерах в Керченском проливе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами