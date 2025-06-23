Названа причина гибели моряка одного из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе

Причиной несчастного случая в районе Керченского пролива с экипажем судна «Волгонефть-212» стало нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств и неукомплектованность персоналом. Об этом сообщает пермская трудовая госинспекция на официальном сайте.

«‎Работник в должности моториста погиб в результате механической асфиксии от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении, 11 работников получили повреждения здоровья легкой степени», — сказано в сообщении.

Сопутствующей причиной в ведомстве назвали ненадлежащую организацию работ, несогласованность действий капитана судна, оператора системы управления судов (ЕСУДС) и капитана морского порта «Кавказ». Уточняется, что члены семьи погибшего вправе обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Росморречфлота, причиной бедствия стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов — на каждом из них было около четырех тысяч тонн мазута.

Двое членов экипажа находятся в тяжелом состоянии, а девять человек госпитализированы со средней степенью в больницу Анапы. Капитан танкера «Волгонефть 212» сумел выжить — он наглотался воды с мазутом и потерял сознание. Мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение.

Ранее стало известно о количестве мазута в затонувших танкерах в Керченском проливе.