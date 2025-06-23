«Табак понятен»: в Госдуме ждут перехода курильщиков на сигареты после запрета вейпов

После полного запрета продажи вейпов часть курильщиков может перейти на сигареты, однако вред от табака «по крайней мере понятен». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что главная задача инициативы — защитить детей, которые сигареты практически не курят.

«Не факт, что курильщики перейдут на сигареты. Может быть, многие и бросят. Я вот знаю людей, которые курят вейпы и говорят, что если будет запрет продажи, то они бросят курить вейпы и будут вести здоровый образ жизни. Поэтому посмотрим. Безусловно, я не исключаю, что процент курильщиков табака возрастет, но по крайней мере табак понятен, вред от него тоже понятен, система профилактики понятна. Дети табак как раз не курят или курят в минимальном проценте случаев. Задача наша направлена в основном на то, чтобы обезопасить детей. Запрет продажи вейпов и онлайн, и оффлайн, вот эти точки все закроются, соответственно, детям будет сложнее покупать вейпы, хотя сейчас продажа вейпов детям запрещена, но есть разные способы, каким образом можно купить эти вейпы. Поэтому задача одна — обезопасить детей и вычистить дрянь с территории Российской Федерации», — сказал он.

Леонов считает, что объем подпольных продаж вейпов и электронных сигарет не возрастет после запрета их продажи. Однако не исключил, что подпольный рынок будет.

«У депутатов жесткая позиция полностью запретить продажу вейпов в России ровно так, как запрещено в нескольких десятках стран мира. Мы не считаем, что будет достаточно много подпольных продаж, хотя не исключаем, что они будут — ровно так же, как есть подпольные продажи тех продуктов, товаров, которые запрещены в продаже в РФ, тем более, что контрафактных вейпов, которые сейчас продаются на территории РФ, достаточно большой процент. Это открытая информация, можно посмотреть мониторинги правительства, можно обратиться в МВД — они скажут и согласятся с нами, что огромный процент контрафакта идет. На бюджете тоже вряд ли это отразится, небольшие средства собираются с акцизов на вейпы. Мы больше будем тратить в стране на лечение заболеваний, связанных с курением вейпов, нежели собирать налогов для экономики нашей страны», — добавил он.

По словам депутата, кабмин не согласен с идеей полностью запретить продажу вейпов, поэтому Госдума сейчас находится «в ожидании документа от правительства в виде законопроекта по альтернативным мерам».

23 июня стало известно, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллионов рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей», — говорил Миронов.

Ранее врач предупредил, что болезнь EVALI развивается даже у начинающих вейперов.