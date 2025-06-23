Житель Новосибирской области схватил ребенка за горло на улице и пригрозил повесить

В Новосибирской области мужчина схватил за горло девочку-подростка на глазах у других детей. Об этом рассказал подписчик паблика «Инцидент Новосибирск».

ЧП произошло в селе Медведское. По словам источника, женщина на мопеде решила разъяснить подросткам правила поведения на дороге. В этот момент рядом оказался взрослый мужчина, который не имел к этому разговору никакого отношения.

Тем не менее, он, судя по записи, захотел вмешаться в происходящее и начал ругаться, а затем пригрозил, что повесит девочку, и кинулся ее душить. Школьница смогла отбиться от взрослого.

Местные жители говорят, что этот мужчина «постоянно пьянствует и уже давно неадекватно ведет себя». Однако за нападение на ребенка ему грозит штраф или до 15 суток ареста.

Ранее в Татарстане мужчина избил подростка из-за собаки, напугавшей его ребенка.