В Татарстане мужчина избил подростка из-за собаки, напугавшей его ребенка

В Татарстане мужчина напал на 17-летнего подростка из-за собаки, сообщает «Татар-информ».

Конфликт между местным жителем и несовершеннолетним произошел во дворе дома на улице Марата Ахметшина в Осиново. Подросток гулял с девушкой и ее собакой — маленьким шпицем, которого испугался оказавшийся поблизости ребенок. Его отец стал выяснять отношения с молодым человеком, а затем принялся его избивать.

Случайному прохожему удалось остановить потасовку, но мужчина успел несколько раз ударить юношу. В пресс-службе МВД по республике сообщили, что оба участника инцидента написали заявления в полицию.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили в полиции региона.

Ранее в Тверской области мужчину задержали за стрельбу по подросткам.