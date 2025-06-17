На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане мужчина избил подростка из-за собаки, напугавшей его ребенка

В Татарстане мужчина напал на 17-летнего подростка из-за собаки
close
BORINA OLGA/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане мужчина напал на 17-летнего подростка из-за собаки, сообщает «Татар-информ».

Конфликт между местным жителем и несовершеннолетним произошел во дворе дома на улице Марата Ахметшина в Осиново. Подросток гулял с девушкой и ее собакой — маленьким шпицем, которого испугался оказавшийся поблизости ребенок. Его отец стал выяснять отношения с молодым человеком, а затем принялся его избивать.

Случайному прохожему удалось остановить потасовку, но мужчина успел несколько раз ударить юношу. В пресс-службе МВД по республике сообщили, что оба участника инцидента написали заявления в полицию.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили в полиции региона.

Ранее в Тверской области мужчину задержали за стрельбу по подросткам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами