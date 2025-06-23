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Ученый ответил, может ли мозг уменьшиться из-за коротких видео

Ученый Алипов: просмотр коротких видео не уменьшит мозг
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Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что просмотр коротких видео в интернете уменьшает мозг, не соответствует действительности. Об этом kp.ru рассказал нейробиолог Владимир Алипов.

«Нет никаких данных в современной литературе, которые бы показывали, что если человек проводит время за компьютером, в социальных сетях, просматривает короткий контент, то это вызывает «гниение мозга» или какие-то другие изменения, которые никак нельзя откатить», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в пожилом возрасте гаджеты, напротив, помогают людям дольше сохранять умственные способности. Врач уточнил, что желание смотреть короткие видео связано не с самим контентом, а с эмоциональным состоянием человека. Так, это помогает отвлечься при стрессе и тревоге, отметил Алипов.

Китайские ученые из Тяньцзиньского педагогического университета до этого изучили воздействие компульсивного просмотра коротких видеороликов в TikTok и других онлайн-платформах на состояние мозга человека. Специалисты обнаружили изменения в работе нейронных цепей и самой структуре мозговой ткани, связанные с зависимостью от такого контента.

Ранее стало известно, сколько россиян ежедневно смотрят короткие видео в интернете.

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