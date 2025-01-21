Стало известно, сколько россиян ежедневно смотрят короткие видео в интернете

Почти половина (46%) россиян ежедневно смотрят короткие видео в интернете. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне нового исследования китайских ученых о влиянии такого контента на состояние мозга. В опросе приняли участие 4,5 тыс. человек.

28% опрошенных из этого числа смотрят только несколько роликов в день, 18% — тратят на это несколько часов, в том числе во время завтрака, в дороге и перед сном.

Еще 20% респондентов ответили, что смотрят короткие видео несколько раз в неделю, 12% — не больше двух-трех видео в месяц. 21% опрошенных россиян вообще не воспринимают такой контент, потому что он вызывает у них раздражение. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Китайские ученые из Тяньцзиньского педагогического университета до этого изучили воздействие компульсивного просмотра коротких видеороликов в TikTok и других онлайн-платформах на состояние мозга человека. Специалисты обнаружили изменения в работе нейронных цепей и самой структуре мозговой ткани, связанные с зависимостью от такого контента. Эта поведенческая модель связана с негативными физическими, психологическими и социальными последствиями, включая нарушение сна, эмоциональную дисрегуляцию и нарушения внимания и памяти.

Ранее врач объяснил, как просмотр коротких видео влияет на мозг.