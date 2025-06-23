На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму завершили дело лидера запрещенной экстремистской организации

СК: в Крыму перед судом предстанет лидер керченской ячейки «Свидетелей Иеговы»
close
СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

В Керчи завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации деятельности запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в Следственном комитете по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, несмотря на запрет организации Верховным судом РФ в 2017 году, мужчина продолжал координировать работу керченской ячейки. Он организовывал собрания последователей, где продолжали распространяться идеи, признанные экстремистскими.

Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ и МВД по Республике Крым при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Во время обысков по местам жительства и проведения встреч изъяли запрещенную литературу и другие материалы, которые послужили уликами в деле.

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой, дело направили в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

До этого иностранца, создавшего в Брянске ячейку религиозной экстремистской организации для распространения идеологии и финансирования терроризма, осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в России предложили запретить движение сатанистов и радикальных неоязычников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами