В Крыму завершили дело лидера запрещенной экстремистской организации

В Керчи завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации деятельности запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в Следственном комитете по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, несмотря на запрет организации Верховным судом РФ в 2017 году, мужчина продолжал координировать работу керченской ячейки. Он организовывал собрания последователей, где продолжали распространяться идеи, признанные экстремистскими.

Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ и МВД по Республике Крым при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Во время обысков по местам жительства и проведения встреч изъяли запрещенную литературу и другие материалы, которые послужили уликами в деле.

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой, дело направили в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

До этого иностранца, создавшего в Брянске ячейку религиозной экстремистской организации для распространения идеологии и финансирования терроризма, осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в России предложили запретить движение сатанистов и радикальных неоязычников.