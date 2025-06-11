В Брянске осудили иностранца, причастного к созданию экстремистской организации

Создавшему экстремистскую ячейку в Брянске иностранцу дали шесть лет колонии

Иностранца, создавшего в Брянске ячейку религиозной экстремистской организации для распространения идеологии и финансирования терроризма, осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Вступил в силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности», — сказано в заявлении ведомства.

По данным ФСБ, лицо, о котором идет речь, сформировало на территории Брянска среди своего окружения религиозно-экстремистскую ячейку из числа студентов-соотечественников в целях распространения в закрытом Telegram-сообществе идеологии международной террористической организации, а также финансирования терроризма.

В марте 2024 года сотрудники УФСБ задержали фигуранта по месту его жительства. Следователи следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Брянской области возбудили уголовные дела по статьям о публичных призывах к терроризму через интернет и содействии террористической деятельности.

В ФСБ указали, что фигуранта также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-каналов и сайтов.

В середине мая в Нальчике была задержана девушка, подозреваемая в финансировании запрещенной структуры. Уточнялось, что в течение некоторого времени она регулярно переводила деньги экстремистам, зная о противоправном статусе организации. Всего было зафиксировано 16 подобных транзакций. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД рассказали о проверке похищенного блогера на экстремизм.