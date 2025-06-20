На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Роспотребнадзора заявила, что говорить о полной победе над COVID-19 пока рано

Глава Роспотребнадзора Попова: COVID-19 еще не побежден, но пандемия завершена
close
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Говорить о полной победе над COVID-19 пока рано, хотя сама пандемия официально завершена. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что вирусы и бактерии продолжают существовать в окружающей среде и полностью исчезнувших инфекций почти не бывает — исключением стала только натуральная оспа, которую в 1980 году признали искорененной во всем мире.

Попова также отметила, что российские специалисты делают выводы из опыта пандемии, чтобы в будущем лучше защищать здоровье граждан.

В первой половине июня Попова заявила о кризисе доверия к статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее словам, ВОЗ предоставляет противоречивую информацию. Например, организация сообщает о 4 млн случаев холеры ежегодно, но в других отчетах фигурируют лишь 800 тыс. заболевших. Такие расхождения, по мнению Поповой, свидетельствуют о недостатках в системе регистрации и выявления заболеваний.

Ранее Попова рассказала о большой популярности исследований Роспотребнадзора в мире.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами