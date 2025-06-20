Глава Роспотребнадзора заявила, что говорить о полной победе над COVID-19 пока рано

Глава Роспотребнадзора Попова: COVID-19 еще не побежден, но пандемия завершена

Говорить о полной победе над COVID-19 пока рано, хотя сама пандемия официально завершена. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что вирусы и бактерии продолжают существовать в окружающей среде и полностью исчезнувших инфекций почти не бывает — исключением стала только натуральная оспа, которую в 1980 году признали искорененной во всем мире.

Попова также отметила, что российские специалисты делают выводы из опыта пандемии, чтобы в будущем лучше защищать здоровье граждан.

В первой половине июня Попова заявила о кризисе доверия к статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее словам, ВОЗ предоставляет противоречивую информацию. Например, организация сообщает о 4 млн случаев холеры ежегодно, но в других отчетах фигурируют лишь 800 тыс. заболевших. Такие расхождения, по мнению Поповой, свидетельствуют о недостатках в системе регистрации и выявления заболеваний.

Ранее Попова рассказала о большой популярности исследований Роспотребнадзора в мире.