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Вирусолог спрогнозировал распространение нового штамма ковида «Нимбус»

Вирусолог Аграновский: новый штамм COVID «Нимбус» быстро распространяется
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Илья Питалев/РИА Новости

Легкая распространяемость нового штамма COVID-19 «Нимбус» подразумевает, что некоторые люди могут тяжело переносить болезнь. Об этом в интервью aif.ru рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

«В связи с широкой распространенностью повышается шанс, что кто-то будет тяжело переносить этот вирус. Например, люди с пониженным иммунитетом, пожилые и те, у кого есть хронические заболевания», — объяснил он.

Вирусолог добавил, что новый вариант ковида имеет низкую летальность.

По его мнению, новый штамм коронавируса NB.1.8.1, который выявили в России, отличается от стандартного COVID-19. Говоря о симптомах заболевания, он отметил, что они в целом напоминают традиционные проявления коронавируса – у пациента отмечаются кашель, насморк, повышение температуры. Лечение направлено на купирование симптомов.

27 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены четыре случая заболевания новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. По ее словам, новый вариант вируса не отличается более тяжелым течением болезни, чем при заболевании другими выявленными штаммами варианта вируса «Омикрон».

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске новой пандемии из-за гриппа птиц.

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