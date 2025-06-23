В Курской области при попытке задержания мародеров погиб начальник полиции

В Суджанском районе Курской области при попытке задержания мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, подозреваемые в совершении преступления задержаны сотрудниками правоохранительных служб.

Хинштейн рассказал, что мужчина служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Жаров помогал жителям приграничных территорий и даже в непростых ситуациях проявлял заботу и человечность.

Врио губернатора назвал героическим поступок начальника полиции. Он подчеркнул, что Жаров посмертно достоин представления к награде. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать всю необходимую поддержку.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что заместитель командира в добровольческом отряде «БАРС-32» батальона имени Судоплатова Олег Семов скончался от полученных ранений на поле боя. По его словам, военнослужащий стоял у истоков создания народного ополчения региона.

Ранее российский спортсмен погиб в зоне СВО.