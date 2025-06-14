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Погиб один из создателей народного ополчения Запорожской области

Губернатор Балицкий сообщил о гибели замкомандира «БАРС-32» Олега Семова
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Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Заместитель командира в добровольческом отряде «БАРС-32» батальона имени Судоплатова Олег Семов скончался от полученных ранений на поле боя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он уточнил, что Семов стоял у истоков создания народного ополчения региона.

«Искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области. У Олега осталось трое детей», — уточнил губернатор.

Балицкий выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего.

8 мая в Запорожской области при обстреле погиб инструктор центра «ВОИН» Владислав Рахманов. Он служил в добровольческом формировании «БАРС-32» батальона имени Судоплатова. Боец ушел из жизни при оказании первой помощи раненым в результате артиллерийского обстрела позиций Вооруженных сил РФ сослуживцам.

Ранее в зоне СВО погиб бывший министр российского региона.

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