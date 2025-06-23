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Появились кадры задержания похитителей алмазов «Алросы»

ФСБ опубликовала видео задержания банды, похищавшей алмазное сырье у «Алросы»
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания участников банды, похищавшей алмазное сырье у компании «Алроса» для контрабанды в Армению. Кадры передает РИА Новости.

На обнародованном видео можно заметить момент задержания нескольких фигурантов.

«Я работаю курьером. Мне сказали — отвези, дай этому человеку, я беру алмаз», — заявил один из задержанных.

Во время допроса одна из сотрудниц «Алросы» призналась, что похищала алмазное сырье.

Незадолго до этого представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о пресечении деятельности группы, подозреваемой в незаконном обороте драгоценных камней.

Во время совместной операции СК и ФСБ при попытке украсть партию алмазов стоимостью более 1,7 млн рублей задержали сотрудницу компании Валентину Матющенкову, ее сына Алексея — посредника, а также Армена Петросяна и Армана Саакяна, занимавшихся контрабандой.

При обыске у задержанных нашли около 200 тыс. карат технического алмазного сырья, которое использовалось для подмены дорогого материала.

Ранее ФСБ задержала контрабандистов, которые собирались вывезти на Украину вертолетные запчасти.

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