Сотрудницу «Алросы» и ее сына обвинили в краже алмазов для контрабанды

СК раскрыл банду, похищавшую алмазы у «Алросы» для контрабанды в Армению

Следственный комитет России сообщил о пресечении деятельности группы, подозреваемой в незаконном обороте драгоценных камней. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следствия, с сентября 2024 года по январь 2025-го злоумышленники регулярно похищали высококачественное алмазное сырье из компании «Алроса» с целью отправки его контрабандой в Армению.

Во время совместной операции СК и ФСБ при попытке украсть партию алмазов стоимостью более 1,7 млн рублей задержали сотрудницу компании Валентину Матющенкову, ее сына Алексея — посредника, а также Армена Петросяна и Армана Саакяна, занимавшихся контрабандой.

При обыске у подозреваемых нашли около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, которое использовалось для подмены дорогого материала, а также деньги и дорогие ювелирные изделия известных брендов.

Суд избрал всем задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает работу по задержанию всех причастных и раскрытию всех деталей преступления, заключили в ведомстве.

Это не первый случай, когда сотрудники «Алросы» воруют алмазы у компании. В 2021 году суд приговорил бывшего специалиста филиала «Алросы» Елену Канунникову к 9 годам колонии. Она вынесла в нижнем белье 1027 алмазов стоимостью более 713 млн рублей.

Ранее ФСБ задержала контрабандистов, которые собирались вывезти на Украину вертолетные запчасти.