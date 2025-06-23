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Врач объяснил, чем опасно длительное отсутствие пломбы в зубе

Врач Мышкин: из-за выпавшей пломбы в зубе может возникнуть пульпит
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Depositphotos

Долгое отсутствие пломбы в зубе может привести к развитию вторичного кариеса и воспалению тканей. Об этом в интервью РИАМО сообщил стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Даниил Мышкин.

К слову, хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, ортопед Вероника Мелехова в беседе с газетой «Известия» предупреждала, что гель-лак нельзя использовать в качестве материала для пломб, поскольку это чревато потерей зубов.

«Глубокий кариес может дойти до нерва, что вызовет пульпит — острое воспаление с сильной болью. И далее периодонтит — воспаление тканей, окружающих зуб», — отметил Мышкин.

Он добавил, что в худших вариантах может развиться абсцесс — скопление гноя у корня, сопровождаемое сильным отеком десны и щеки.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева до этого говорила, что чай, кофе и газированные напитки оказывают негативное воздействие на эмаль зубов, приводя к разрушению минералов и микроэлементов.

Ранее россиянам рассказали, как распознать скрытый кариес.

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