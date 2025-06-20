Названы самые вредные напитки для зубов

Врач Кадиева: кофе, чай и газировка оказывают негативное влияние на зубы

Чай, кофе и газированные напитки оказывают негативное воздействие на эмаль зубов, приводя к разрушению минералов и микроэлементов. Об этом в интервью РИАМО предупредила стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева.

«Параллельно может повышаться чувствительность зубов — они реагируют на холодное, горячее, соленое или острое. Любое нарушение кислотно-щелочного баланса в полости рта снижает защитные свойства организма, из-за чего во рту начинают активно распространяться бактерии. Как следствие, развивается кариес и заболевания десен», — рассказала специалист.

Она добавила, что в составе кофе и чая содержится большое количество дубильных веществ — танинов, которые влияют на цвет зубов.

Главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова до этого объяснила, как распознать скрытый кариес.

Тревожными сигналами, по ее словам, являются чувствительность к холодному, горячему, сладкому, дискомфорт при жевании, а также тусклые пятна на эмали.

Ранее россиянам рассказали, как кариес и проблемы с зубами мешают похудеть.