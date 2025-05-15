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Мужчина справил нужду у Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина справил нужду возле Вечного огня
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Depositphotos

В Петербурге неизвестный справил нужду возле Вечного огня на Марсовом поле и возмутил очевидцев. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 14 мая. В полицию поступил звонок от очевидца, сообщившего о непристойном инциденте у мемориала на Марсовом поле. По словам заявителя, неизвестный мужчина справил нужду вблизи Вечного огня и скрылся с места происшествия.

В петербургской полиции подтвердили, что по факту сообщения проводится проверка, сообщает издание. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личность возможного нарушителя. Камеры видеонаблюдения данный инцидент не зафиксировали.

До этого в Туле пьяный иностранец потушил Вечный огонь, справив на него нужду. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее родителей, чьи дети осквернили знамя Победы, наказали в Пензе.

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