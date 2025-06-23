Эксперт назвал главную ошибку, из-за которой хищники нападают на людей

Хищники часто бросаются на своих владельцев, которые допускают главную ошибку – они очеловечивают зверей, думая, что они к ним полностью привыкли. Однако речь идет все-таки о диких животных, поэтому если человек теряет бдительность, то это может закончиться трагедией, объяснил 360.ru заслуженный артист России, дрессировщик тигров Артур Багдасаров.

Отметим, что в России в этом году утвердили список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Как уточнил директор парка-приюта «Земля прайда» Виктор Агафонов в беседе с газетой «Известия», их содержание может быть опасно как для них самих, так и для их хозяев. Маленькие пространства, неправильное питание и уход, отсутствие полноценного выгула плохо сказываются на здоровье «питомцев». Если россиянин все-таки заводит животное из списка запрещенных, то ему грозит наказание – размер штрафа достигает 200 тыс. рублей, также предусмотрена уголовная ответственность в случае нанесения тяжкого вреда здоровью.

В целом на сегодняшний день единственным способом обезопасить себя от нападения хищников является отсутствие контакта с ними – нельзя заходить к ним в вольер, отметил Багдасаров. По его словам, это главная проблема людей, которые думают, что животные к ним привыкли.

«Как раз они ждут того момента, когда ты расслабишься и сделаешь ошибку сам же. Мы очеловечиваем хищников, в этом наша ошибка», — пояснил эксперт.

В любых условиях хищник остается хищником, к людям он не привыкнет никогда – их можно сравнить с ружьем, которое рано или поздно выстрелит, подчеркнул дрессировщик. Он рассказал, что знает много людей, которые очеловечивают диких животных и называют их своими друзьями.

«Все заканчивается плачевно», — заключил специалист.

Напомним, накануне вечером в Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления животных. Он получил тяжелые травмы головы и спины и был доставлен в больницу, где перенес операцию. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое. Причем это не первое нападение хищников на людей в «Тайгане», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее дикий тигр напал на толпу туристов, которая пыталась сделать с ним селфи.