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Ученые раскрыли секрет общения растений и пчел через звуковые волны

ASA: цветы львиного зева дают на 20% больше сахара в ответ на жужжание насекомых
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Depositphotos

Международная группа ученых под руководством профессора Франчески Барберо из Туринского университета (Италия) сделала удивительное открытие: цветы львиного зева способны распознавать звуки, издаваемые пчелами-опылителями, и в ответ увеличивать производство сахара в нектаре. Открытие опубликовано на официальном сайте Акустического общества Америки (ASA).

Эксперименты показали, что при воспроизведении записей жужжания пчелы Rhodanthidium sticticum растения не только повышали концентрацию сахара в нектаре на 20%, но и изменяли экспрессию генов, ответственных за транспорт сахара. По мнению ученых, такая реакция может быть механизмом коэволюции — стратегией растений для привлечения и удержания эффективных опылителей.

«Способность цветов различать акустические сигналы разных насекомых открывает новые горизонты в изучении взаимодействия растений и опылителей», — отмечает профессор Барберо.

Особый интерес представляет возможность использования звуковых волн в сельском хозяйстве для повышения урожайности энтомофильных культур.

Команда продолжает исследования, изучая реакции других видов растений на акустические сигналы различных опылителей. Эти работы могут привести к разработке инновационных биотехнологий для устойчивого земледелия.

Ранее ученые открыли 71 новый вид пчел.

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