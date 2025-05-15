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Врач рассказал, как сохранить здоровье после 50 лет

Vanitatis: йога и плавание помогут сохранить здоровье после 50 лет
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Depositphotos

Для сохранения физического благополучия после 50 лет необходимы плавание и прогулки, а для укрепления психики — регулярная социальная активность. Об этом рассказал психиатр Роберт Уолдингер из Гарвардского Университета в интервью изданию Vanitatis.

По мнению специалиста, главным условием поддержания здоровья в зрелом возрасте является изменение образа жизни с акцентом на физическую активность. Доктор советует заниматься плаванием или йогой, а также регулярно гулять на свежем воздухе.

Особое внимание врач уделяет социальным связям — важно окружить себя людьми, с которыми можно вести откровенный и честный диалог. Кроме того, по его словам, необходимо найти цель в жизни — мотивация поможет избежать появления чувства одиночества, особенно после сепарации (разделения) со взрослыми детьми. Доктор Уолдингер отметил, что жизненную цель может сформировать хобби или участие в волонтерских проектах.

В заключение психотерапевт рекомендовал не зацикливаться на прошлом и не допускать чрезмерной самокритики. Он подчеркивает важность принятия неудач как естественной части жизни.

Ранее был назван простой способ справиться с бессонницей в пожилом возрасте.

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