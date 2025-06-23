На Байкале унесло надувной матрас с отцом и дочерью

В Иркутской области мужчину и его 10-летнюю дочь унесло на полкилометра от берега озера Байкал, когда они плавали на надувном матрасе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По ее информации, инцидент произошел в воскресенье, 22 июня. Мужчина и девочка плавали на матрасе недалеко от пирса в поселке Култук. Порывы ветра отнесли их вглубь Байкала.

«Спасатели незамедлительно выехали к месту и транспортировали их на берег с расстояния около 500 метров», — сказано в сообщении ведомства.

В мае в Курской области двое друзей вытащили из воды тонувшего ребенка. Семилетний мальчик вместе с друзьями гулял по берегу реки. Ребенок решил искупаться, не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья бросились за помощью к двум мужчинам, которые рыбачили неподалеку. Один из молодых людей вызвал скорую помощь, другой полез в воду за мальчиком. Ребенка вытащили на берег и реанимировали до приезда медиков.

Ранее двух человек унесло в море на надувном матрасе на Сахалине.