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Двух человек унесло в море на надувном матрасе на Сахалине

На Сахалине спасли отдыхающих, унесенных в море на надувном матрасе

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Телеграм-канал «МЧС Сахалин»

В Долинском районе Сахалина отдыхающих унесло от берега в море на резиновом матрасе, спасатели догнали плавсредство и эвакуировали едва не утонувших людей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

Инцидент произошел на пляже в районе села Стародубцево. О том, что двух отдыхающих сносит в море на надувном матрасе, в МЧС сообщили очевидцы. Спасатели ГИМС на катере догнали стремительно отдалявшееся от берега плавсредство вместе с двумя туристами, помогли им подняться на борт судна и доставили на сушу.

В медицинской помощи спасенные не нуждались. Как отметили в региональном МЧС, во время купания надувные матрасы стоит использовать со осторожностью, слишком велик риск, что сильное течение и порывы ветра унесут ненадежную конструкцию в море.

Ранее в Севастополе ребенка волной смыло с набережной в море.

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