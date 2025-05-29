В Курской области рыбаки спасли тонувшего семилетнего мальчика

В Угранском районе Курской области семилетний мальчик едва не утонул, когда решил искупаться, на помощь ему пришли рыбаки. Об этом сообщает ТРК «Сейм».

Инцидент произошел 26 мая в селе Гречишное. Семилетний мальчик вместе с друзьями гулял по берегу реки. Ребенок решил искупаться, не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья бросились за помощью к двум мужчинам, которые рыбачили неподалеку.

Один из молодых людей вызвал скорую помощь, другой полез в воду за мальчиком. Ребенка вытащили на берег и реанимировали до приезда медиков. Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в областную больницу, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге спасли туристку, которая упала в реку во время экскурсии на сапсерфе. Жительница Подмосковья не удержалась на доске и оказалась в холодной воде. На помощь пришли сотрудники ОМОН «Балтика», которые дежурили на катерах. Правоохранители помогли женщине выбраться из воды и доставили ее к берегу, где она переоделась. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее не умеющий плавать мужчина спас тонувшую девочку-подростка с помощью дрона.