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В Африке питон проглотил огромную антилопу на глазах изумленных туристов

В Танзании туристы сняли на видео проглотившего антилопу питона
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Unsplash

В Танзании группа туристов заметила огромного питона, который целиком проглотил антилопу. Об этом сообщает Need To Know.

Пресмыкающееся обнаружили в парке Серенгети. Оно медленно ползло по земле мимо группы туристов.

Гид Амос Элизанте Кимаро пояснил, что найденная змея является иероглифовым питоном. Этот вид способен разжимать челюсти так, чтобы спокойно поедать крупную добычу.

«После такой трапезы они могут неделями или даже месяцами обходиться без еды», — сказал Кимаро.

Иероглифовые питоны — крупные неядовитые змеи. Этот вид обитает в Африке к югу от Сахары. Длина их тела может достигать шести метров, а вес — почти 100 килограммов. Эти пресмыкающиеся охотятся на млекопитающих и птиц.

В ноябре прошлого года в Индонезии 30-летнего мужчину не спасли после нападения питона. Инцидент произошел в районе Северный Луву. Местный житель собирал сок для изготовления коричневого сахара, когда на него напал питон и проглотил его.

Ранее питоны в Таиланде отобрали дом у пенсионера.

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