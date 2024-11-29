В Индонезии из брюха питона извлекли проглоченного им фермера

В Индонезии 30-летний мужчина пострадал от нападения питона. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в районе Северный Луву. Местный житель собирал сок для изготовления коричневого сахара, когда на него напал питон и проглотил его.

Тем временем его зять подумал, что с его родственником что-то произошло, отправился на поиски и позже нашел змею с полным желудком.

«Мы шутили, что ночью нас может съесть змея», – поделился член семьи.

Мужчина позвал местных жителей на помощь, они помогли разрезать питону желудок и извлекли пострадавшего, но спасти его не удалось.

Сам зять не понимает, как это произошло. Он также добавил, что в этой местности все знают о том, что змеи представляют опасность для населения.

На территории Индонезии змеи нередко нападают на людей. Так, в начале года пострадала 57-летняя женщина, которую рептилия медленно сдавила. Спасти пострадавшую местным жителям также не удалось.

Ранее в Пермском крае организовали проверку публикаций о мужчине, скормившем котенка питону.