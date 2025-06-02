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Бизнес
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Россиян предупредили о росте цен на продукты из-за ГОСТов

Бизнес-эксперт Пищальников: цены на продукты в РФ вырастут на 10-25% из-за ГОСТов
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Цены на продукты в России могут вырасти на 10–25% в случае введения обязательной сертификации по ГОСТам, спрогнозировал для «Газеты.Ru» вице-президент Опоры России Дмитрий Пищальников, комментируя обращение ассоциаций в Торгово-промышленную палату.

«Я согласен с обеспокоенностью производителей. Новые требования по сертификации продукции по ГОСТам действительно приведут к росту издержек для бизнеса. Это связано как с отказом от дешевых заменителей (например, соевого белка вместо мяса), так и с затратами на прохождение самой процедуры сертификации, особенно для малого и среднего бизнеса. Для потребителей эти изменения будут иметь двойственный эффект. С одной стороны, качество базовых продуктов питания должно заметно вырасти, исчезнут самые дешевые и зачастую наименее качественные аналоги. С другой стороны, ожидается временный рост цен в пределах 10–20%, а в ряде категорий — и выше. Уже сейчас прогнозируется, что в первые месяцы после введения новых стандартов рост цен может составить 10–25%, а ассортимент на полках может сократиться примерно на треть», — отметил Пищальников.

По его мнению, государство вряд ли откажется от планов по введению обязательных ГОСТов: задачи продовольственного суверенитета и борьбы с фальсификатом сейчас являются приоритетными. Пищальников сказал, что возможность уступок бизнесу со стороны регуляторов в части сроков или поддержки — вопрос открытый, и есть вероятность, что в итоге значительных уступок может и не быть. Но эксперт допустил меры по смягчению переходного периода: продление сроков внедрения, упрощенные процедуры сертификации по ГОСТам. Главный вызов здесь — найти баланс между защитой потребителя и поддержкой бизнеса. В противном случае вместо ожидаемых «натуральных продуктов» мы можем столкнуться с дефицитом и ростом цен в 1,3 раза и более, заключил Пищальников.

Производители продовольственных товаров предупредили Минпромторг, что предложенные им поправки в закон о стандартизации могут спровоцировать рост цен на продукты питания и сокращение их ассортимента. Об этом написала газета «Известия», ознакомившись с письмом ассоциаций «Союзмолоко», «Русбренд», «Руспродсоюз», «Рыбный союз», «Асконд», Национальной мясной ассоциации и Национального союза хлебопечения главе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергею Катырину

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала морковь.

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