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Назван средний размер пенсии в России

РИА Новости: средний размер пенсии в России составил 23 448 рублей в месяц
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средняя величина пенсий в России достигла отметки чуть менее 23,5 тысячи рублей — конкретно 23 448 рублей ежемесячно — на начало апреля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Социального фонда РФ.

Стоит отметить, что в январе текущего года этот показатель был немного меньше и равнялся 23 175 рублям.

20 июня член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 августа произведут перерасчет страховых пенсий работающих граждан, а с 1 октября — военных пенсионеров. Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в 2024 году. По закону можно получить не более трех баллов в год, рассказала депутат.

Кроме того, с 1 октября увеличатся пенсии у военных — индексация произойдет автоматически. По ее словам, пока запланировано, что пенсии военных увеличатся на 4,5%.

Ранее россиянам напомнили о праве на получение двух пенсий.

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