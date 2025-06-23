Россиянам напомнили о праве на получение двух пенсий

Некоторые россияне имеют право на получение сразу двух пенсий. Об этом агентству «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Он отметил, что, как правило, получать две пенсии одновременно нельзя. Если имеются основания для назначения нескольких пенсий, следует выбрать одну из них. Однако в российском законодательстве есть исключения.

Прежде всего, независимо от других пенсий пожилым россиянам выплачивается накопительная пенсия. Кроме того, две пенсии могут получать, в частности, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, некоторые категории детей-инвалидов и вдов военнослужащих, космонавты.

21 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что страховую часть пенсии проиндексируют по темпу роста зарплат с 1 апреля 2026 года.

Ранее пенсионерам дали советы, как грамотно планировать бюджет.