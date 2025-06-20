На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат рассказала об индексациях пенсий в августе и октябре

Бессараб: с 1 августа произойдет перерасчет страховых пенсий работающих россиян
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 августа произведут перерасчет страховых пенсий работающих граждан, а с 1 октября — военных пенсионеров. Об этом сообщила агентству «Прайм» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в 2024 году. По закону можно получить не более трех баллов в год, рассказала депутат.

Кроме того, с 1 октября увеличатся пенсии у военных — индексация произойдет автоматически.

По ее словам, пока запланировано, что пенсии военных увеличатся на 4,5%.

С 1 июля некоторые россияне начнут получать повышенную пенсию. Так, надбавку в 100% к страховой пенсии назначат тем, кто в июне отметил свое 80-летие. Если раньше сумма составляла 8907 рублей, то теперь она удвоится и составит 17 815 рублей.

Общефедеральный прожиточный минимум пенсионера в России на 2025 год установлен в размере 15 250 рублей.

Ранее пенсионерам дали советы, как грамотно планировать бюджет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами