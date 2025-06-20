Депутат рассказала об индексациях пенсий в августе и октябре

В России с 1 августа произведут перерасчет страховых пенсий работающих граждан, а с 1 октября — военных пенсионеров. Об этом сообщила агентству «Прайм» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в 2024 году. По закону можно получить не более трех баллов в год, рассказала депутат.

Кроме того, с 1 октября увеличатся пенсии у военных — индексация произойдет автоматически.

По ее словам, пока запланировано, что пенсии военных увеличатся на 4,5%.

С 1 июля некоторые россияне начнут получать повышенную пенсию. Так, надбавку в 100% к страховой пенсии назначат тем, кто в июне отметил свое 80-летие. Если раньше сумма составляла 8907 рублей, то теперь она удвоится и составит 17 815 рублей.

Общефедеральный прожиточный минимум пенсионера в России на 2025 год установлен в размере 15 250 рублей.

Ранее пенсионерам дали советы, как грамотно планировать бюджет.