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На Ямале затопило аэропорт

На Ямале аэропорт Тарко-Сале затопило водой из-за паводков
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Аэропорт Тарко-Сале в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) затопило паводковыми водами, несколько вертолетов на взлетно-посадочной полосе оказались в воде. Об этом сообщает URA.RU.

«Территория аэропорта подтоплена. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Там добавили, что аэропорт в настоящее время не используется.

Кроме того, в Пуровском районе ЯНАО из-за паводков обрушился мост. Отмечается, что дорога, где он разрушился, ведет на месторождение.

Глава района Кирилл Трапезников сообщил в своем Telegram-канале, что оперативный штаб мониторит ситуацию с паводками. По его словам, уровень воды в реке Пяку-Пур за ночь снизился на 20 см и составляет 995 см.

Накануне сообщалось, что стихия в Тарко-Сале затронула дачные участки. Местные жители делятся последствиями наводнения. На одном из опубликованных видео водитель показывает, как едет по затопленной дороге. Вода скрывает колеса автомобиля. В другом ролике автор рассказывает о реке, которая разлилась во дворе, создавая мощный поток.

Ранее режим ЧС из-за паводка был введен еще в ряде населенных пунктов Тюменской области.

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