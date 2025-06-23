Россиянам назвали востребованные в ближайшие пять лет специальности

Эксперт Провозен: через пять лет будет востребован специалист по этике ИИ

Руководитель учебно-методического отдела IT-колледжа MAXITET Елена Провозен в разговоре с RT назвала специальности, которые будут востребованы через пять лет.

Она отметила, что одной из них станет специалист по этике искусственного интеллекта (ИИ). Этот эксперт решает этические проблемы, связанные с использованием ИИ. Кроме того, будет востребован дизайнер виртуальной реальности, занимающийся созданием концепции виртуального мира. Провозен отнесла к таким специальностям консультанта по изменениям климата, помогающего компаниям адаптироваться к изменениям климата.

Помимо этого, востребованными будут тренер по когнитивным навыкам — специалист, использующий специальные техники для развития памяти, внимания, мышления и других когнитивных функций; координатор удаленных команд или специалист по восстановлению экосистем.

В мае сообщалось, что в России самыми востребованными в 2024 году стали инженеры и строительные специалисты.

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