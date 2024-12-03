Названы рабочие профессии, которые скоро уйдут в прошлое

Устаревание различных специальностей — процесс закономерный и не новый, обусловленный развитием технологий и изменениями в обществе. Директор компании «Грузовая механика» Дмитрий Васильев объяснил «Газете.Ru», почему в наши дни под угрозой исчезновения находятся прежде всего рабочие специальности, и рассказал, от каких «профессий труда» прогрессивное человечество откажется уже в наступающем 2025 году.

По его словам, в развитии этого тренда «виноваты» глобализация, цифровизация, изменение экономических условий, технологический прогресс, автоматизация рутинного человеческого труда и другие аналогичные факторы.

«Возьмем для примера обычное предприятие складской логистики. Увеличение объемов грузоперевозок и рост электронной коммерции приводят к повышению нагрузки на склад. Растут и требования к скорости выполнения операций и качеству обслуживания. Вместе с тем демографические изменения и другие факторы усиливают нехватку рабочих рук. Поэтому для повышения эффективности склада руководство практически вынуждено внедрять автоматизированные системы управления, закупать роботов и «самоходные» транспортные средства для перемещения грузов, упаковки и сортировки товаров и решения других рутинных задач», — объяснил он.

В топ-3 рабочих профессий, где утрачивается актуальность, эксперт включил: грузчики, кладовщики, сортировщики и другие складские «рабочие руки».

«Цифровизация позволяет значительно снизить затраты на человеческие трудовые ресурсы при одновременном масштабировании бизнеса, увеличении его производительности и привлекательности для клиентов. При этом штат сотрудников можно не только не увеличивать, но и безболезненно сокращать», — сказал эксперт.

Под угрозой находятся также продавцы, кассиры и другие работники сферы торговли.

«Роботы и нейронные сети заменяют людей не только в складской логистике и производственных процессах, но и в сфере обслуживания. Уже сегодня мы видим, что даже в мелких супермаркетах «умные» системы расчета с покупателями и другие автоматизированные системы все активнее вытесняют рабочий персонал. Более того — в ближайшем будущем канут в лету и многие традиционные магазины, уступив место торговым онлайн-площадкам», — заметил он.

Еще одна категория — водители и курьеры.

«Специалисты в сфере IT сходятся во мнении, что совсем скоро на дорогах страны мы не встретим привычных таксистов. Со временем в мире не останется даже дальнобойщиков: их функционал возьмут на себя беспилотные грузовики. Вопреки опасениям многих, это лишь повысит безопасность транспортной инфраструктуры, поскольку сведет к минимуму ошибки управления, связанные с человеческим фактором», — заявил эксперт.

Васильев отметил: важно понимать, что уход рабочих профессий в прошлое — это не только вызов, но и новые возможности.

«Освобождение сотрудников от рутинных операций позволит им сосредоточиться на более сложных и творческих задачах. Рабочие, оставшиеся «за бортом», могут пройти переподготовку и повысить квалификацию для работы с новыми технологиями. В результате они не только приобретут более «престижную» и высокооплачиваемую профессию, но получат моральное удовлетворение от того, что стали неотъемлемой частью будущего», — резюмировал он.

Ранее эксперт оценила идею отменить ОГЭ и ЕГЭ для поступающих в колледж.