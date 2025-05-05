Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

РИА Новости: инженеры и строители стали самыми востребованными в 2024 году

Самыми востребованными в прошлом году стали инженеры и строительные специалисты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Профилум».

В список наиболее востребованных также вошли работники металлообработки и металлургической отрасли, отметило издание. По мнению экспертов, такой тренд сохранится и в текущем году.

В январе-марте 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число вакансий в рабочих и инженерных профессиях снизилось на 26%. Самый большой спад наблюдается среди операторов станка и производственной линии (35%), архитекторов (32%), инженеров (29%), рабочих специальностей в сфере электрооборудования (28%), добавили аналитики.

В апреле РИА Новости писали, что самыми перспективными рабочими специальностями с точки зрения дохода респонденты назвали профессию сварщика (58%), мастера по ремонту квартир (46%), автомеханика (44%), водителя грузового транспорта (37%) и фрезеровщика (37%). Кроме того, свыше 80% опрошенных россиян выразили уверенность, что в настоящее время представители рабочих специальностей могут получать достойную зарплату.

Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами в апреле.