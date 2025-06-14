Олимпийский чемпион призвал запретить вейпы

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов призвал запретить вейпы, передает Sport24.

«Вейпы. Это вредная штука и приспособление, которое вредит молодежи больше всего — они рожать не смогут», — сказал Фетисов.

24 мая 2025 года Фетисов заявил, что латвийскому хоккейному вратарю Артуру Ирбе, который высказался против участия России на международных турнирах, нужно вернуть медали чемпионатов мира, которые он завоевал со сборной СССР.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Овечкину предсказали трудности в России.