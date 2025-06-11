В Госдуме призвали запретить оборот вейпов

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов призвал запретить оборот вейпов. Его слова приводит ТАСС.

Леонов обратился к правительству Российской Федерации с просьбой предоставить соответствующие предложения.

«Необходимо запрещать оборот вейпов, мы ждем в правительстве предложения, потому что в комитете уже скопился целый пакет законопроектов, которые выдвинули в том числе и регионы, и губернаторы. Этот вопрос нужно решать», — сказал он в ходе пленарного заседания.

Парламентарий отметил, что в школьных туалетах из-за использования вейпов стоит «смог».

«Младшие школьники нормально в туалет заходить не могут», — указал депутат.

Накануне сообщалось, что депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова выступили с инициативой дать учителям право изымать у учащихся вейпы. Соответствующее предложение, оформленное в виде поправок в статью 41 закона об «Образование», парламентарии внесли на рассмотрение коллег 10 июня.

Ранее в Госдуме заявили, что хотят сделать вейпы незаконными для продажи.