Страховую часть пенсии в 2026 году проиндексируют по темпу роста зарплат

Страховую часть пенсии проиндексируют по темпу роста зарплат с 1 апреля 2026 года. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, это будет учтено при подготовке бюджета на следующий год. Министр напомнил, что последние годы пенсии индексировались с 1 января по уровню фактической инфляции.

«Теперь такое повышение будет происходить с 1 февраля», — сказал Котяков.

В 2026 году в России пенсии будут индексировать в два этапа. С 1 февраля их увеличат в соответствии с инфляцией прошлого года. С 1 апреля пенсии вырастут пропорционально доходам Социального фонда РФ.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России с 1 августа произведут перерасчет страховых пенсий работающих граждан, а с 1 октября — военных пенсионеров. Кроме того, с 1 октября увеличатся пенсии у военных — индексация произойдет автоматически.

Ранее пенсионерам дали советы, как грамотно планировать бюджет.