Глава Рослесхоза сообщил, когда наступит пик летнего пожароопасного сезона

Пик летнего пожароопасного сезона в России ожидается 10–30 июля. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Он отметил, что пик летнего пожарного сезона делится на две группы. Советников пояснил, что, во-первых, речь идет про удаленные пожары, которые возникают от гроз на труднодоступных территориях. Согласно данным аналитиков, самая горячая пора будет где-то в середине следующего месяца на стыке Иркутской области, Красноярского края и Якутии, сказал Советников.

В Центральном федеральном округе, который является густонаселенным регионом, прогнозируется вторая проблемная точка. Там тоже пообещали жаркую погоду в этот период, заявил руководитель Рослесхоза.

«Основная причина пожаров там уже не грозы, а люди. И нам, конечно, нужно поработать, чтобы правила пожарной безопасности не нарушались, чтобы пожары вовремя выявляли, вовремя тушили и чтобы мы все это четко и быстро отрабатывали», — продолжил Советников.

Он добавил, что летний пожароопасный сезон продлится до конца сентября.

16 июня в МЧС РФ сообщили, что сотрудники ведомства локализовали большую часть природных пожаров в Забайкалье и Бурятии.

Ранее российские ученые назвали причины ежегодных лесных пожаров.