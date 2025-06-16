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Сотрудники МЧС локализовали большую часть природных пожаров в Забайкалье и Бурятии

МЧС РФ: большая часть природных пожаров в Забайкалье и Бурятии локализована
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Министерство природных ресурсов Забайкальского края

Большая часть природных пожаров на территории Забайкалья и Бурятии локализована. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«За неделю большая часть природных пожаров в Забайкалье и Бурятии локализована», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Забайкалье за неделю пожарные ликвидировали 20 лесных пожаров на 375 тыс. га, локализовали 10 — на 91 тыс. га, при этом еще 9 пожаров на 251 га. продолжают действовать.

В свою очередь в Бурятии за неделю было потушено 19 лесных пожаров на площади почти 32 тыс. га. В настоящее время пожарные тушат оставшиеся 24 пожара на 36 тыс. га.

В начале июня сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 1 млн га.

11 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пожароопасность в Забайкальском крае и Бурятии сохраняется, в регионах отмечается пятый, чрезвычайный, класс пожарной опасности.

Ранее МЧС показало, как авиация тушит лесной пожар в Забайкальском крае.

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