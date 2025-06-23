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Эксперт назвал способы решения проблемы крупных долгов за ЖКУ

Эксперт Бондарь: большой долг за ЖКУ можно погашать с помощью рассрочки
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Alexander Legky/Global Look Press

При образовании значительной задолженности за жилищно-коммунальные услуги существует несколько вариантов решения проблемы. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Запросите детализацию платежей — это ваше право. Известны случаи, когда двойное начисление за домофон или технические ошибки увеличивали долг искусственно», — пояснил Бондарь. После перерасчета сумма может сократиться.

Если расходы на ЖКУ превышают 10% семейного дохода (в Москве — 10%, регионы — до 22%), можно оформить государственную субсидию через МФЦ или портал «Госуслуги».

При подтвержденном долге стоит обратиться в управляющую компанию для составления графика поэтапного погашения.

Для долгов от 500 000 рублей при отсутствии возможности выплаты допустима процедура банкротства физического лица через суд.

17 июня зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что доработанный профильным комитетом Госдумы ко второму чтению законопроект предполагает изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца.

Ранее россиянам рассказали о распространенных видах мошенничества в сфере ЖКХ.

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