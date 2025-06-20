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Россиянам рассказали о распространенных видах мошенничества в сфере ЖКХ

Бондарь: мошенники создают фейковые приложения для оплаты ЖКУ
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Alexander Legky/Global Look Press

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о мошеннических схемах, которые применяются в сфере ЖКХ для обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, злоумышленники зачастую создают копии популярных приложений и сайтов для оплаты ЖКУ, чтобы украсть персональные данные граждан или установить вирусное программное обеспечение на устройство. Основная цель — получить доступ к банковским картам, данным для входа в аккаунты, чтобы переводить деньги.

Также мошенники предлагают фейковые услуги по возврату незаконных платежей, предлагая ускорить процесс за небольшую плату или предоставление квитанций и паспортных данных.

Ряд злоумышленников выдают себя за представителей МФЦ или управляющих компаний, требуя от жильцов подтвердить личную информацию, например, просят отправить код из SMS или фотографии паспорта. Так они хотят получить данные для входа на «Госуслуги» или в банковские приложения.

Летом мошенники могут звонить россиянам с требованием проверить плату за кондиционеры или собирать средства на посадку деревьев.

Ранее сообщалось, что отправка голосовых и видеосообщений незнакомым людям может нести риски, аферисты могут использовать дипфейки для шантажа.

Ранее студентка из Ярославля отдала приславшим ей цветы мошенникам 9 млн рублей.

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